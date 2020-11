Nachdem die Beamten der Kriminalpolizei gemeinsam mit einem Sachverständigen den Brandort an der Herforder Straße untersucht haben, hätten sich „erste Klarheiten“ ergeben: Es sei ein „klarer Fall der schweren Brandstiftung.“

Die Ermittlungen dauern noch an. Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung. Angaben zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen oder anderen verdächtige Beobachtungen an dem Gebäude vor dem Ausbruch des Feuers gegen 20 Uhr seien dabei interessant. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221/8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.