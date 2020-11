Polizei sucht nach Vorfall in Hiddenhausen-Schweicheln Zeugen

Hiddenhausen (WB) -

Jemand hat am Dienstagabend einen Feuerwerkskörper durch ein offenes Fenster eines Altenwohnheims in Hiddenhausen-Schweicheln geworden. Weil sich in dem betroffenen Raum gerade niemand aufhielt, gibt es keine Verletzten.