„Wir haben drei Trauorte in der Gemeinde anzubieten, die zu gleichen Teilen gebucht werden“, sagt Jörg Luttmann, Leiter des Ordnungsamtes und gleichzeitig Standesbeamter. Trauorte sind natürlich das Rathaus und für den, der es etwas romantischer mag, noch das Gut Bustedt sowie die Museumsschule. In letzterer gibt es zum Beispiel den Raum, der von den Mitarbeitern des Standesamtes gern „Stube“ genannt wird. Hier passen tatsächlich auch nur das Brautpaar und der Standesbeamte hinein. Ideal für die Paare, die ohne Gäste und Trauzeugen heiraten möchten. Ansonsten wird in der Museumsschule im Klassenzimmer geheiratet.

Zwei Möglichkeiten gibt es auch auf dem Gut Bustedt. Im kleinen Raum sind maximal zehn Gäste erlaubt, im großen Raum dürfen 15 dabei sein. Diese Zahl gibt nicht etwa die Corona-Schutzverordnung vor. „Die haben wir als Hausherr so festgelegt“, sagt Luttmann. Während der Trauung ist im Trauzimmer ein Fenster geöffnet, alle Gäste müssen seit dem 1. November Mundschutz tragen.

Nur nicht das Brautpaar. „Die Chance zum Küssen müssen wir den frisch Vermählten schon lassen“, schmunzelt der Standesbeamte. Zudem muss das Brautpaar vor der Trauung eine Liste abgeben, in der alle Gäste aufgeführt sind. Für die Nachverfolgung im Falle einer Infektion. „Wir gratulieren natürlich auch nicht per Handschlag, und was die Umarmungen des Brautpaares mit Familie und Freunden angeht, müssen das die Gäste selbst entscheiden“ sagt Luttmann.

Das Jahr 2020 sei kein normales Jahr gewesen und für eine Corona-Situation habe es mit 88 Trauungen inklusive der schon angemeldeten erstaunlich viele gegeben. Zum Vergleich: 2018 ließen sich in Hiddenhausen 104 Paare trauen, 2019 waren es 81.

Saison haben Trauungen laut Luttmann eher im Mai und Juni, ansonsten gibt es für Paare besondere Daten für eine Trauung. Für die Anmeldung gibt keine gesetzlich vorgeschriebene Frist. Dem Standesamt muss nur genügend Zeit gelassen werden, die Unterlagen zu prüfen. Das hängt jeweils von der Konstellation ab, zum Beispiel bei Beteiligung eines Ausländers.

Jörg Luttmann ist nicht nur gern Leiter des Ordnungsamtes, zu dem das Standesamt gehört, er ist auch gern Standesbeamter. Seine Trauungen seien nicht zu formell. Es wäre ein bisschen Romantik dabei und natürlich dürfe auch gelacht werden. Neu in seinem Team ist Jennifer Oberbremer, die gerade aus dem Umweltamt ins Standesamt gewechselt ist. „Da wollte ich immer schon hin“, sagt die 28-Jährige. Das gesamte, doch sehr vielfältige Aufgabengebiet reize sie, darunter eben auch die Trauungen.

Im Standesamt lässt sie sich in diesen Wochen von Susanne Pohlmann, die Ende 2020 in Ruhestand geht, einarbeiten. Es folgt eine Lehrgang in der Akademie für Personenstandswesen in Bad Salzschlirf und schließlich wird sie durch den Bürgermeister zur Standesbeamtin bestellt. Und wenn Jennifer Oberbremer nach dem Weggang von Susanne Pohlmann noch den einen oder anderen Tipp braucht, dann bekommt sie den von Petra Wittenberg-Knopff, ebenfalls Standesbeamtin.

Infos zu Eheschließungen gibt es unter 05221/964133.