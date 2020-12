Winterwunderland: Wir suchen besondere Weihnachtsdeko

Kreis Herford (WB) -

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt... Mit einem geben sich viele Menschen längst nicht mehr zufrieden, wie der Blick in etliche eindrucksvoll dekorierte und strahlende Vorgärten beweist. Die Redaktion startet nun eine Leser-Aktion und möchte wissen: Wie handhaben Sie es, liebe Leserinnen und Leser, mit der Weihnachtsdekoration in dieser so außergewöhnlichen Vorweihnachtszeit?