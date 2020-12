Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 20.50 Uhr im Kreuzungsbereich an der Lippinghauser Straße. Ein 28-jähriger Herforder war mit seinem VW Polo in Richtung Bünde unterwegs. Er wollte die Kreuzung überqueren, um auf der Lippinghauser Straße weiterzufahren. Dabei soll er den Nissan Micra einer 67-jährigen Hiddenhauserin übersehen haben. Die Frau fuhr auf der Schweichelner Straße in Richtung Bünder Straße.

Die Hiddenhauserin habe noch versucht, zu bremsen, habe die Kollision jedoch nicht mehr vermeiden können, teilt die Polizei mit. Der Polo des Herforders wurde nach vorne geschleudert und stieß mit einem dort verkehrsbedingt haltenden Seat Leon zusammen. An dessen Steuer saß ein 49-Jähriger aus Hiddenhausen, der über die Lippinghauser Straße in Richtung Herford fahren wollte.

Gegenwärtig sieht es so aus, als sei ausschließlich die 67-jährige Frau leicht verletzt worden. Sie konnte nach ambulanter Behandlung ein Herforder Krankenhaus wieder verlassen. Alle Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens auf etwa 15.000 Euro.