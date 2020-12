Diese Maßnahme werde „zum Schutz der Patienten und Mitarbeiter“ getroffen, teilt Victoria Star mit, Referentin der Unternehmenskommunikation des Klinikums Herford. Betroffen sind das Lukas-Krankenhaus Bünde, das Evangelische Krankenhaus Enger, das Mathilden Hospital und das Klinikum Herford. Ausnahmen gelten nur bei Menschen in lebensbedrohlichen Situationen und in begründeten Ausnahmefällen, wie im Bereich der Palliativmedizin, Geburtshilfe sowie Kinder- und Jugendmedizin.

„Besuche von Angehörigen sind während des Krankenhausaufenthaltes für den Patienten wichtig“, so Star weiter. „Gleichzeitig haben die Krankenhäuser aber auch eine große Verantwortung gegenüber ihren Patientinnen und Patienten. Für die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden müssen die Kliniken ebenso Sorge tragen. Aufgrund der aktuell steigenden Anzahl an COVID-19-Fällen in Ostwestfalen-Lippe und einem Inzidenzwert von über 160 sehen sich die Krankenhäuser zu dieser Maßnahme verpflichtet.“