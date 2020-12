„Heiligabend ist der ruhigste Tag“

Ganz Deutschland macht die Pandemie zu schaffen, doch Supermärkte dürften von finanziellen Sorgen ausgenommen sein. Sind sie ein Gewinner der Krise?

Peter Wehrmann: Wir gehören tatsächlich dazu. Wir haben am Tag weniger Kunden und weniger Bons, aber die Leute kaufen dafür mehr ein. Sie kommen seltener, nicht mehr jeden Tag oder zweimal in der Woche, haben aber einen höheren Durchschnittseinkauf. Der Umsatz hat sich positiv verändert. Aber es ist für uns schwierig umzusetzen. Mitarbeiter fallen aus und die Belieferung erfolgt unregelmäßig. Trotzdem können wir uns nur freuen, dass wir solche Probleme haben, und nicht das Problem nicht öffnen zu dürfen.

Restaurants sind an Weihnachten zu, die Verbrauchermärkte vom 25. bis 27. Dezember an drei Tagen geschlossen. Erwarten Sie einen Ansturm in der Weihnachtswoche, insbesondere auf Produkte wie Fleisch, Fische, Gemüse, Kartoffelprodukte, Getränke und Spirituosen?

Wehrmann: Ja, natürlich. Gerade Sekt oder Wein sollten schon vorher gekauft und nicht bis zum Schluss gewartet werden. Die Bestellungen von frischem Fleisch werden nachts in Extraschichten vorbereitet. An Heiligabend öffnen wir bereits um 5.55 Uhr, damit die Kunden die letzten Einkäufe auch schon zeitig machen können. Bis 13 Uhr ist geöffnet. Das meiste besorgen die Kunden aber schon vorher. Heiligabend ist im Supermarkt eigentlich immer der ruhigste Tag vor dem Weihnachtsfest.

Wie wollen Sie dem Andrang begegnen, insbesondere in puncto auf die Anzahl der zugelassenen Kunden pro Quadratmeter? Werden Sie Security-Mitarbeiter einsetzen?

Wehrmann: Security nennen wir diese Mitarbeiter nicht, wir sagen ganz bewusst Ordnungsdienst dazu. Denn er sollen nicht Sicherheit darstellen, sondern Kunden und unseren Mitarbeitern ein Sicherheitsgefühl vermitteln. Der Ordnungsdienst begrüßt und verabschiedet die Kunden. An den Tagen mit starkem Andrang wird der Dienst im Einsatz sein. Und es wird Ampeln geben, die anzeigen, ob man in den Markt reingehen darf oder nicht. Wir haben die Zahlen mit dem Ordnungsamt abgestimmt, zudem wird es pro Markt etwa 50 Einkaufswagen weniger geben, als wir an Kunden haben dürfen. Ich erwarte keine Probleme.

Wie nehmen Sie die Verantwortung für Ihre Mitarbeiter in Bezug auf die Ansteckungsgefahr wahr? Wie ist es zum Beispiel mit Mitarbeitern, die zur sogenannten Risikogruppe gehören?

Wehrmann: Wir sprechen mit Mitarbeitern darüber, die in Sorge sind. Das war besonders in der ersten Phase der Pandemie sehr anspruchsvoll. Aber es hat keinen Fall gegeben, wo ein Mitarbeiter nicht arbeiten wollte. Wir haben niemanden gezwungen zu arbeiten. Wenn jemand ernsthafte Bedenken hat, dann besprechen wir das, und dann kommt dieser Mitarbeiter in der Zeit nicht. Wir haben weitere Vorkehrungen getroffen, damit die Mitarbeiter ein besseres Gefühl haben. Die Lüftung ist in allen Märkten verstärkt worden. Für Pausenräume ist je nach Größe festgelegt, wie viele Personen sich dort aufhalten dürfen.

Hat es Coronafälle in der Belegschaft von Edeka Wehrmann gegeben?

Wehrmann: Ja. Wenn dann mal die halbe Mannschaft fehlt, kriegen das die Kollegen natürlich auch zu spüren. Dann noch eine gute Leistung für die Kunden hinzukriegen geht nur, wenn jeder alles gibt und zur Stange hält. Sonst funktioniert das nicht.

Manche Firmen belohnen Mitarbeiter mit einer „Corona-Prämie“. Auch, weil keine Weihnachtsfeiern möglich sind. Wie handhaben Sie es?

Wehrmann: Wir haben zum einen im Frühjahr und im November eine Prämie bezahlt. Und dafür, dass wir keine Weihnachtsfeier machen konnten, haben wir alle Mitarbeiter zum Weihnachtsbaumschlagen eingeladen.

Der Weihnachtseinkauf ist die wohl größte Herausforderung, die der Einzelhandel je gehabt hat. Spüren Sie trotzdem so etwas wie Vorfreude darauf, weil Sie schon so lange und gerne in diesem Beruf sind?

Wehrmann: Das ist eine gute Frage. Für uns ist Weihnachten immer ein Saisonhöhepunkt. Auf jeden Fall geben wir uns Bestes und glauben, dass alles gut funktioniert. Wir bereiten diese speziellen Tage noch mehr vor, um alles passend bewältigen zu können. Es gibt schon seit Anfang des Monats einen Service zum Vorbestellen für die Kunden.

Wir wollen außerdem eine gute Stimmung und Vorfreude auf das Fest im Markt haben, etwa durch Weihnachtsmützen. Denn es ist eben nicht nur Arbeit, sondern auch eine ganze Menge Spaß und Unterhaltung. Das ist übrigens insgesamt unser Anspruch: Dass Kunden mit einem besseren Gefühl den Markt verlassen als sie reingekommen sind.

Was erlaubt und was verboten ist, kann sich schnell ändern. Wie sieht es für Silvester aus? Haben Sie weniger Knaller und Feuerwerk bestellt?

Wehrmann: Das ist natürlich ein Thema für uns gewesen. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass knallen Freude macht. Und gerade in einer Zeit, wo viele durch den Virus weniger Freude haben, ist das wichtig. Deswegen bieten wir Knaller unbedingt an. Sie zu kaufen oder auch nicht, entscheidet jeder Kunde individuell.