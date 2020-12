Seit Ausbruch der Pandemie sind damit nun 4114 Fälle registriert. 3314 von ihnen gelten als wieder genesen. Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 44.

Kreisweit gibt es aktuell 756 bestätigte Corona-Infektionen (vorher 643). Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Herford (204), Hiddenhausen (84), Bünde (128), Kirchlengern (34), Rödinghausen (18), Enger (69), Spenge (56), Vlotho (30) und Löhne (133).

In den Krankenhäusern werden derzeit 55 Patienten (davon 45 mit Wohnsitz im Kreis Herford) mit einer Covid-19-Infektion stationär behandelt. 12 Patienten werden intensivmedizinisch betreut, 7 davon sind beatmungspflichtig.

An 37 Schulen gibt es aktuell bestätigte Corona-Fälle. Hierbei handelt es sich um 58 Infektionen bei Schülern und 11 Infektionen beim Schulpersonal. Der Kreis Herford schätzt das Infektionsgeschehen an den meisten Schulen aber als „überschaubar“ ein. Corona-Infektionen gibt es außerdem in 13 Kitas im Kreisgebiet: 8 Kindern und 7 Mitglieder des Kita-Personals sind betroffen.

Auch 22 Einrichtungen der Pflege- und Eingliederungshilfe melden Covid-19-Infektionen. 19 Bewohner/Patienten und 19 Beschäftigte haben sich infiziert. 23 weitere Beschäftigte sind (ohne Infektion) in Quarantäne.