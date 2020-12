Am Samstag hatte der Krisenstab des Kreises noch die Inzidenzzahl von 192,4 mitgeteilt. Demnach hatte es 87 neue Covid-19-Infektionen gegeben. Die Zahl der Genesenen stieg von 3633 auf 3730. „Es gibt derzeit kreisweit 716 aktuell bestätigte Fälle. Insgesamt sind 4495 bestätigte Infektionen seit Pandemiebeginn bekannt“, heißt es in der Mitteilung aus dem Kreishaus.

Das RKI meldete dann am Sonntag einen Wert von 4601 Infektionen. Im Kreis Herford gibt es insgesamt 49 Todesfälle, wobei 45 (laut Totenschein) an Corona verstorben sind und vier mit Corona.

Die aktuell Infizierten verteilen sich auf Herford (176), Hiddenhausen (68), Bünde (114), Kirchlengern (35), Rödinghausen (18), Enger (71), Spenge (52), Vlotho (37) und Löhne (145).

Informationen zur aktuellen Situation in den Schulen, Kitas, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen will der Krisenstab erst wieder am Montag, 21. Dezember, mitteilen. Dann findet auch ein erster Testdurchlauf am kreisweiten Impfzentrum im Industriegebiet Bustedt statt. Die Abläufe mit 40 Testpersonen werden durchgespielt.