Der Löschzug Schweicheln-Bermbeck beschäftigte sich jetzt im Gerätehaus an der Herforder Straße mit dem Thema. Das Autohaus Mattern hatte den Feuerwehrleuten dazu zwei Elektroautos, einen Renault Zoe und einen Mazda MX-30, als Anschauungsobjekte zur Verfügung gestellt. „Die Hochvoltanlage arbeitet mit einer Spannung von 400 Volt“, erklärte Magnus Mattern, der mit Bruder Marius die Technik der beiden Autos erläuterte.

Werden die Feuerwehrleute zu einem Verkehrsunfall gerufen, so lässt sich auf den ersten Blick nur schwer feststellen, ob ein Elektrofahrzeug beteiligt ist. Das „E“ auf dem Kennzeichen ist keine Pflicht, hinter dem Tankdeckel kann sich der Anschluss für den Ladestecker verbergen und auch sonst gibt es keine genormten Erkennungssymbole. „An erster Stelle steht deshalb die Lageerkundung“, erklärte Magnus Mattern, der wie sein Bruder in der Feuerwehr engagiert ist. Die Hochvoltbatterie schalte sich bei einem Crash automatisch ab. Dieser Vorgang sei an das Auslösen der Airbags gekoppelt.

Heiße Motorteile und feuergefährliche Betriebsstoffe sind im E-Auto nicht zu finden, sodass die Gefahr eines Fahrzeugbrandes gering ist. Kommt es dennoch dazu, sieht das Regelwerk der Feuerwehr bestimmte Sicherheitsabstände vor, da das Löschwasser den elektrischen Strom leitet.

„Wird mit dem Vollstrahl gearbeitet, dann muss der Angriffstrupp mindestens fünf Meter Distanz zum Auto halten“, erklärte Jan-Hendrik Pieper, stellvertretender Leiter des Löschzugs. Werden einzelne Lithium-Ionen-Akkus trotz strenger Sicherheitsmaßnahmen bei einem Unfall beschädigt, könne das zu einer Kettenreaktion im Batteriepaket führen, wobei Hitze entstehe, erläuterte Pieper.

Die Einsatzkräfte müssen die Akkus in einem solchen Fall 24 Stunden lang kühlen. „Nur so kann ein Fahrzeugbrand verhindert werden.“ Einige Feuerwehren greifen bereits auf Mulden zurück, die sie mit Wasser füllen, um überhitzte Elektro-Autos darin zu kühlen. An der Feuerwehrzentrale in Eilshausen werde im kommenden Jahr ebenfalls ein Abrollbehälter für diesen Zweck umgerüstet, heißt es vom Kreisfeuerwehrverband. „Ein Auto zu versenken kommt allerdings nur als letzte Möglichkeit in Betracht“, sagte Pieper, „da das den Totalschaden bedeutet.“