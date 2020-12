90 Verstöße in zwei Nächten

Viele halten sich im Kreis Herford nicht an Ausgangssperre

Kreis Herford -

Seit Heiligabend gilt im Kreis Herford eine nächtliche Ausgangssperre, für die es nur bei dringenden Grund (Beruf/Notfall) Ausnahmen gibt. Nachdem die Polizei an den Weihnachtstagen ein ruhiges und regelkonformes Verhalten bei den Bürgern festgestellt habe, „zeigte sich in den beiden vergangenen Nächten ein anderes Bild“, zieht die Herforder Polizei am Mittwoch eine besorgniserregende Bilanz.