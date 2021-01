Kreis Herford meldet sieben weitere Corona-Tote

Herford (HK) -

Am Dienstag wurden bereits neun Corona-Todesfälle im Kreis Herford gemeldet, am Mittwoch sind sieben weitere hinzu gekommen. Es handelt sich um eine 63-jährige Frau aus Spenge, zwei Bewohnerinnen aus einem Altenheim in Hiddenhausen (84 und 96), zwei 80-Jährige aus Herford sowie eine 94-Jährige und einen 80-Jährigen aus Bünde.