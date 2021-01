Die Pandemie und ihre Folgen für Ostwestfalen-Lippe, Deutschland und die Welt Coronavirus-Newsblog: 26.791 Neuinfektionen in Deutschland - Inzidenzwert in Höxter auf über 200 gestiegen - Kritik an Impfstoffbeschaffung - Der Biontech- und Moderna-Impfstoff im Vergleich