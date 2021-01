Die Pandemie und ihre Folgen für Ostwestfalen-Lippe, Deutschland und die Welt Coronavirus-Newsblog: Sieben Corona-Hotspots in NRW, drei davon in OWL - 16.946 Neuinfektionen und 465 neue Todesfälle bundesweit gemeldet - 20 weitere Todesfälle in OWL - Zahl der Geimpften in Deutschland auf 532.878 gestiegen