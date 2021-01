Die Bewohner entdeckten am Donnerstagmorgen, 21. Januar, im oberen Bereich der Wand einen großen schwarzen Farbfleck. Die Ermittlungen ergaben, dass durch bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag eine mit Farbe gefüllte Christbaumkugel an die Hauswand geworfen wurde.

Ein Teil der zerstören Kugel wurde an der Wand und im Vorgarten gefunden. Die Höhe des Schadens muss noch ermittelt werden. Die Polizei hofft auf Zeugen, die Angaben zu der Sachbeschädigung oder zu verdächtigen Personen im Umfeld des Tatorts machen können. Kontakt: 05221/8880.