Hoffnung auf neue Umkleiden

Hiddenhausen (WB) -

Stockflecken, schlechtes Raumklima, Feuchtigkeit – die Umkleiden und Duschen für die Sportler in Lippinghausen und Oetinghausen sind schon seit Jahren in einem denkbar schlechten Zustand. Doch jetzt ist Hoffnung in Sicht – dank des Investitionspakts Sport NRW könnten eventuell noch in diesem Jahr Ersatzneubauten an beiden Standorten errichtet werden.