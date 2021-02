Ein 19-jähriger Mann aus Bünde am Mittwoch, 3. Februar, mit seinem BMW aus einer Grundstückseinfahrt an der Siemensstraße, um nach links in Richtung Industriestraße zu fahren. Gleichzeitig fuhr ein Renault-Fahrer aus Kirchlengern entlang der Siemensstraße in gleiche Richtung und es kam auf Höhe der Einfahrt zum Zusammenstoß.

Der Aufprall war so stark, dass der Renault von dem BMW „angeschoben“ wurde und vor einem Haus zum Stehen kam. Dabei verletzte sich der 35-jährige Renault-Fahrer leicht. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der 19-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt. Es entstand ein Sachschaden von 7500 Euro.