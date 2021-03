Die Anwohner verständigen sich zunächst untereinander am Telefon: „Sag mal, habt ihr auch kein Wasser mehr?“ Dann ruft Hans-Paul Rademacher bei den Stadtwerken Herford an und bekommt zunächst nur ausweichende Antworten: „Dort wusste niemand was von abgedrehten Leitungen.“ Im Laufe des Vormittags klingeln Stadtwerke-Mitarbeiter an den Haustüren und liefern zwei gefüllte Fünf-Liter-Wasserflaschen ab: „Als erste Hilfe.