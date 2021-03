Zerfetzte Tapeten, rausgerissene Steckdosen

Und dennoch stößt er immer wieder an Grenzen. Zum Beispiel in den vergangenen Wochen bei der Renovierung seiner neuen Wohnung. Seit dem Lockdown im Dezember waren alle Baumärkte geschlossen. Hier war Click-and-Collect, also im Internet bestellen und im Markt abholen, eigentlich eine gute Sache. Aber was, wenn man gar nicht weiß, wie die Dinge auf Deutsch heißen, die man gern bestellen möchte? „Ich muss doch in einen Laden und schauen, was ich brauche“, sagt der 32-Jährige. Aber von Beginn an: Mohammed Nasipour ist von Beruf Informatiker, führt im Iran als Geschäftsmann mit seiner Familie nach eigenem Bekunden ein gutes Leben. Nebenbei arbeitet er als freier Journalist, demonstriert für Freiheit und Frauenrechte. Videos der Demos stellt er ins Internet. Millionenfach sollen sie angeklickt worden sein.