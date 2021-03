Bei einer länderübergreifenden Razzia im vergangenen September war auch seine Wohnung an der Bünder Straße durchsucht worden. Er selbst war flüchtig, stellte sich später aber der Polizei . Der damals 31 Jahre alte Syrer kam in Untersuchungshaft, weil er am 8. September eine Spielothek im niedersächsischen Twistringen (Landkreis Diepholz) überfallen haben soll.