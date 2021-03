Eine 39-Jährige stellte Sonntagvormittag (14. März) fest, dass der linke Außenspiegel ihres Nissans abgebrochen war. Das Fahrzeug hatte die Frau am Freitag gegen 19 Uhr am Straßenrand an der Straße Fischerpatt abgestellt.

Die Polizei stellte zwei weitere Fahrzeuge an der Straße fest, die ähnliche Beschädigungen aufwiesen: Bei einem Toyota und einem Volkswagen war ebenfalls der linke Außenspiegel betroffen. Alle drei Fahrzeughalter stellten Strafanzeige. Zeugenhinweise unter 05221/8880.