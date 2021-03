Haufenweise Häufchen

Wenn Tierhalter in Hiddenhausen gegen die Hundekot-Verordnung verstoßen – Beutelspender sollen für Verbesserung sorgen

Hiddenhausen (WB) -

„Ich glaube, jeder von uns ist schon einmal in eine Tretmine gestiefelt, hat sich danach ins Auto gesetzt und sich gewundert, was so furchtbar stinkt“, sagt Ann-Kathrin Nedderhoff vom Ordnungsamt der Gemeinde Hiddenhausen. Mit Tretminen meint sie Hundekot, der von einigen Tierfreunden nicht ordnungsgemäß entsorgt wird.