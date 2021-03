Mitte der 70er Jahre als Hauptschule errichtet, ist das Mittelstufenhaus inzwischen das älteste Gebäude der Olof-Palme-Gesamtschule. „Deutlich zu erkennen an den Waschbetonplatten“, schmunzelt Schulamtsleiter Uwe Schröder. Zeit, dass sich was tut. 40 Jahre Schul- und Kulturleben gehen an einem Gebäude eben nicht spurlos vorbei. Seit 2003 laufen an der OPG Sanierungsarbeiten . Im Juni soll der letzte Bauabschnitt starten. Er gilt der Aula, den Schulküchen und den Toiletten. Während man damals nicht so darauf geachtet habe, gehe es heute vor allem um Funktionalität und Barrierefreiheit. Aktuell besuchen drei Rollstuhlfahrer die OPG.