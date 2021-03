Seit Herbst vergangenen Jahres steht fest, dass es einen neuen Ausschuss in Hiddenhausen gibt: den Feuerwehr- und Ordnungsausschuss. Seit der konstituierenden Sitzung am 19. November steht auch der Vorsitzende fest. Es ist Julian Pühse (SPD), sein Stellvertreter Noel Schuppenat (CDU). Sitzungen bis heute? Fehlanzeige. Nicht einmal hat der neue Ausschuss bislang tagen können – ebenso wie alle anderen Ausschüsse (außer Haupt- und Finanzausschuss). Die Coronabedingungen lassen das bis heute nicht zu. Nichtsdestotrotz beschäftigen sich Pühse und Schuppenat seit geraumer Zeit mit den Themen, die in dem Ausschuss auf sie zukommen werden, wenngleich einiges noch offen ist. „Was den Bereich Feuerwehr angeht, wird sicherlich der Brandschutzbedarfsplan die Grundlage unserer Arbeit sein “, sagt Pühse.