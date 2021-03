„John-Luca war unser Lebensretter“

Am 22. Februar brannte eine Wohnung eines Hochhauses in der Pestalozzistraße , am 18. März stand eine Doppelhaushälfte am Sandbrink in Flammen. In beiden Fällen konnte die Feuerwehr zwar das Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile verhindern, die Zuhause der Bewohner aber waren nicht mehr zu retten. Die Großbrände wurden durch technische Defekte ausgelöst. Besonders die Geschichte von Marcel Pietzrick berührt Jennifer Garber – und ruft böse Erinnerungen wach.