Ein schwarzer Fiat und ein grauer VW EOS standen im Bereich der Maschstraße in Parkbuchten, ein grauer Citröen stand geparkt in der Parallelstraße Untere Weide. An allen drei Fahrzeugen wurde jeweils der Außenspiegel an der Beifahrerseite abgebrochen.

Die Spurenauswertung ergab, dass die Spiegel augenscheinlich mit dem Fuß abgetreten wurden. Aufgrund der verschiedenen Abstellzeiten der Fahrzeuge geht die Polizei davon aus, dass sich die Tatzeit auf das Wochenende (27./28. März) beschränkt. Hinweise unter 05221/8880.