Virenkiller sollen Reisende schützen

Mitte März 2020 hatte Pinno zum ersten Mal alle geplanten Touren stoppen müssen. Ende Mai endete der Lockdown. Vorerst. „Im Juli liefen die Touren so langsam wieder an. Einige Ziele mussten wir allerdings coronabedingt absagen. Und dann haben sich die Menschen auch noch kaputtstorniert. Verständlich. Viele waren einfach unsicher“, erzählt Pinno. Seit November stehen Reisebusse pandemiebedingt nun wieder still. Ein Ende nicht abzusehen.