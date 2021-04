Das Unternehmen richtet derzeit an der Löhner Straße in unmittelbarer Nachbarschaft zu Edeka Wehrmann seine 15. Filiale ein. Mitarbeiterküche und Büro wurden schon eingerichtet, parallel liefen Malerarbeiten in der Markthalle während für den Außenbereich die Pflasterarbeiten anstanden. „Wir sind voll im Zeitplan“, sagt Marktleiter Christian Schramm. Am 21. April soll Eröffnung sein.