Vereinsheim in Eilshausen unter Wasser gesetzt

Hiddenhausen (WB) -

Von Karin Koteras-Pietsch

Unbekannte sind in der vergangenen Woche ins Vereinsheim auf dem Sportplatz am Hellweg in Eilshausen eingebrochen und haben Technikraum und Flur geflutet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen für diesen Vorfall.