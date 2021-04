Ein Rückzugsort, der Freude macht

Wohl dem, der jetzt einen eigenen Garten hat. „Der Garten ist ein schöner Rückzugsort an dem die Menschen jetzt trotz aller Misere Freude haben“, sagt Gerd Teuteberg als er gestern gemeinsam mit Anna von Consbruch und Jan Höft das Programm für die Offenen Gartentoren vorstellte. Alle drei haben beobachtet, dass das Interesse der Menschen am heimischen Garten enorm gewachsen ist. Ein Grund mehr, trotz aller Einschränkungen auch in diesem Jahr die Offenen Gartentore zu starten. 22 Offenen Gärten sind im Programmheft aufgeführt. Und die Veranstalter verlieren nicht die Hoffnung, dass die meisten Gärten auch geöffnet werden können.