SPD und CDU fordern Überarbeitung des 2012 erstellten Spielplatz-Katasters – Thema diese Woche in Ausschüssen

Hiddenhausen (WB) -

Von Karin Koteras-Pietsch

24 Spielplätze gibt es in der Gemeinde Hiddenhausen – inklusive der Schulhöfe an den Grundschulen. CDU und SPD haben unabhängig voneinander Anträge erarbeitet, in denen sie die Überarbeitung des Spielplatz-Katasters von 2012 fordern.