Auch die Kleinen möchten hier spielen

Dabei wäre Platz genug. Das beklagen 66 Familien mit kleinen Kindern, die im Umfeld des Spielplatzes wohnen. „Dies ist eigentlich so ein toller Platz mitten im Wohngebiet. Hier könnten wir alle mit unseren Kindern zu Fuß hingehen“, sagen die Mütter Frauke Holste und Sarah Aufderheide. „Zumeist wird er aber nur von Erwachsenen oder Jugendlichen genutzt, die hier im Sommer Volleyball spielen“, ergänzt Petra Bubig (UWG). Zwar gebe es auch in der Kastanienstraße einen kleinen Spielplatz, doch seien die Geräte dort für die ganz Kleinen entweder in die Jahre gekommen oder nicht geeignet. Also setzen die meisten Eltern ihre Kinder ins Auto und fahren nach Herford. Wenn sie von den Spielplätzen dort reden, geraten sie regelrecht ins Schwärmen.