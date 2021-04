Fünf Jahre „Unser kleines Heim“

Hiddenhausen (WB/wst) -

Über viele Jahre hinweg hat der Schweichelner Krug für Leben an der Herforder Straße 127 gesorgt. Doch obwohl die Traditionsgaststätte 2014 schloss, geht es an ihrem alten Standort weiterhin lebhaft zu. Denn in das Gasthaus ist vor genau fünf Jahren eine ambulant betreute Wohngemeinschaft des Bonitas-Pflegedienstes gezogen.