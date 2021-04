Gaby Jahn hat hier 2019 einen ehemaligen Tante-Emma-Laden angemietet. Jetzt präsentiert sie in den Terrarien mal Wüstenlandschaft, mal Urwald – und natürlich die entsprechenden Bewohner. Neugierig, aber auch skeptisch fixiert ein kleines Chamäleon unter der UV-Lampe die Kunden. Auf den ersten Blick ist das Tier nur schwer zu erkennen, so perfekt hat sich das Äußere farblich den künstlichen Pflanzen angepasst. Eine Boaschlange liegt faul unter der Decke eines anderen Terrariums und stört sich weniger am Betrieb. Neben Echsen, Schlangen und wirbellosen Tieren wie Vogelspinnen machen andere sechsbeinige „Aktivisten“ etwas Krach.