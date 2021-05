Folgende Fragen möchten die Bündnisgrünen beantwortet haben: Sind Fälle von selbst ernannten „Reichsbürgern“ oder „Selbstverwaltern“ in Hiddenhausen bekannt und um wie viele Personen handelt es sich? Werden die Fälle zentral erfasst? Wenn nein, sind entsprechende Maßnahmen geplant? Wenn ja, in welcher Form geschieht dies? In welchen Bereichen kommt es zu Problemen (zum Beispiel Zahlung von Bußgeldern, Rückgabe von Personalausweisen) durch selbst ernannte „Reichsbürger“ oder „Selbstverwalter“? Sollte dies tatsächlich so sein, bitten die Bündnisgrünen um Schilderung der Fälle.