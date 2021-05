Über diese und die Situation der Geflüchteten in Hiddenhausen allgemein hat Sozialamtsleiter Jörg Luttmann kürzlich in verschiedenen Gremien berichtet. „Es gibt aktuell so gut wie keine bezahlbaren Sozialwohnungen für die Flüchtlinge“, sagt Luttmann am Montag. Selbstverständlich würden die Mitarbeiter der Gemeinde helfen, einfach sei das aber nicht. Kleine Familien hätten manchmal eine Chance, bei Großfamilie würde es schon schwieriger. Luttmann sagt aber auch, dass die Gemeinde natürlich niemandem die Unterkunft kündigen würde.