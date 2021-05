Den Anstoß für die Diskussion hat Esther Sander gegeben, die vorschlägt, jungen Familien mit zwei oder mehr Kindern bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres auf Antrag einen Zuschuss für die Anschaffung von Textilwindeln zu gewähren. „Der entscheidende Vorteil von Stoffwindeln als ökologische Alternative zu Einwegwindeln liegt in der Abfallvermeidung. Ferner sind Stoffwindeln nachhaltiger, da sie vielfach benutzt und schließlich an Dritte weitergegeben werden können“, betont Esther Sander in ihrem Schreiben an Bürgermeister Andreas Hüffmann. Auf diese Weise könnten die Müllberge in den sechs Gemeinden deutlich reduziert werden.