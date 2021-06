Von 10 bis 12 Uhr können alle Besucher der Imkerei Raack in der Wiesestraße 33 in Hiddenhausen Schweicheln wieder viel Wissenswertes rund um die Biene erfahren und das emsige Tier auch bei der Arbeit beobachten. „Ich biete einen interessanten Einblick in das Bienenleben“, verspricht Hobbyimker Hubert Raack, der zurzeit 15 Bienenvölker mit jeweils rund 40.000 Tieren auf seinem Grundstück hält.