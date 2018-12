Von Daniel Salmon

Laut Anklageschrift sollte der Mann im Oktober 2015 an einem nächtlichen Einbruch in die Büroräume der Fleischerei Spengemann in Klosterbauerschaft beteiligt gewesen sein. Damals waren mehrere Unbekannte durch zwei Fenster in das Gebäude eingestiegen, hatten sich an einem Tresor zu schaffen gemacht. Öffnen konnten sie den Safe trotz stundenlanger Versuche mit schwerem Werkzeug aber nicht.

Überwachungskameras hatten die Tat seinerzeit gefilmt. »Das war schon an Dreistigkeit kaum zu überbieten«, kommentierte die Richterin mit Blick auf den stundenlang andauernden Tatkomplex.

Angeklagter äußert sich nicht

Bereits Ende November hatte das Gericht in einem ersten Termin gegen den Mann verhandelt. Der 44-Jährige war unter Verdacht geraten, weil am Tatort eine Tasche mit Werkzeug und einem Polo-Shirt sichergestellt worden war. Und auf dem Hemd wiederum waren DNA-Spuren des Angeklagten gefunden worden. Eine passende Vergleichsprobe lag aus einem anderen Verfahren gegen den mehrfach vorbestraften Mann vor.

Der Angeklagte hatte am ersten Verhandlungstag zu den Vorwürfen geschwiegen. Auch die geladenen Zeugen konnten den Verdacht gegen den Mann mit ihren Aussagen nicht erhärten. Vom Überwachungsvideo lagen dem Gericht Ende November nur einige ausgedruckte Fotos vor, die – wie auch die aufgefundene DNA-Spur – keinen Schluss auf eine Tatbeteiligung des Angeklagten zuließen.

Daher vertagte sich das Gericht und forderte die kompletten Videoaufnahmen an, um die Tatvorwürfe vielleicht so klären zu können. »Ich habe mir die Bänder gestern mehrere Stunden lang angeschaut. Wenn Sie mich fragen, brauchen wir sie hier im Saal nicht noch mal anzuschauen«, meinte die Richterin am Donnerstagmorgen, mit Blick auf die eher geringe Belastungskraft der Aufnahmen.

Zu viele Fragen bleiben offen

Im Raum stand kurzzeitig eine Einstellung des Verfahrens, weil sich der 44-Jährige vor dem Bielefelder Amtsgericht wegen einer ähnlichen Tat verantworten muss. Letztlich wollte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft aber eine Blick auf die Videos werfen. Eine halbe Stunde lang studierten die Prozessbeteiligten stichprobenartig die Filme der Überwachungskameras, auf denen die Einbrecher auch teils unmaskiert zu sehen sind. »Der Angeklagte könnte es sein, muss er aber nicht«, so die Anklägerin nach der Ansicht der Bänder.

Wegen dieser Zweifel und weil auch unklar blieb, wie die DNA-Spuren an den Tatort gelangt waren, sprach sich auch die Vertreterin der Staatsanwaltschaft für einen Freispruch aus: »Es bleiben einfach zu viele Fragen offen.« Das sah auch die Richterin so und sprach den Angeklagten frei.