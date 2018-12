Eine absolute Besonderheit habe eine Routine-Erfassung der Brutvögel im Füllenbruch erbracht: »Über Wochen hin sang ein Blaukehlchen an seinem möglichen Brutplatz«, freut sich Nottmeyer. Dies habe es im ganzen Kreisgebiet seit vielen Jahrzehnten nicht mehr gegeben. »Sollte sich hier ein Revier festigen, wäre das eine sehr schöne Belohnung für die jahrzehntelangen Bemühungen zum Schutz und zur Verbesserung des Naturschutzgebietes vor den Toren der Stadt Herford. In jedem Fall war es eine tolle Beobachtung.«

Otter und Biber in der Else

Gute Nachrichten auch bei Otter und Biber: »Wir konnten sie erneut nachweisen –den Otter dabei zum ersten Mal und gleich mehrfach auch auf unseren Wildkameras«, informiert der Biostationleiter Richtig spannend sei es am Ende des Jahres geworden, erst vor einigen Tagen: »Nur wenige Kilometer entfernt, in der Nähe der Mündung der Werre in die Weser (Stadtgebiet Bad Oeynhausen), wurde ein weiterer Biber entdeckt. Aufgrund aktueller Spuren ›unseres‹ Bibers in seinem angestammten Revier im Naturschutzgebiet Elseaue wissen wir, dass sich in erfreulicher Nähe nun ein zweites Tier aufhält.«

Kiebitze sind »Sorgenkinder«

Allerdings gebe es auch »Sorgenkinder« – und das seien die Kiebitze. »Unsere Bemühungen zum Schutz der letzten 30 bis 35 Paare im Kreis Herford haben nicht nachgelassen«, betont Nottmeyer. Das durchwachsene Jahr zeige zumindest einen nicht mehr weiter absinkenden Bestand wie in den vergangenen fünf Jahren. An fünf Kolonie-Standorten brüteten 28 Paare, an drei Standorten habe die Biostation längerfristig vertragliche Regelungen mit den Landwirten gefunden. »Vorsichtig schätzen wir 14 flügge Jungvögel, die schwierige Witterung ließ manche Paare weit abwandern.«.

Obstwiesen erfasst

Einer der zentralen Aufgabenbereiche sei die Erfassung der Obstbäume und Obstwiesen im Kreis Herford gewesen. Mit Hilfe einiger unermüdlicher Unterstützer, Helfer aus dem Ehrenamt und zweier Studenten sei es gelungen, die Obstwiesen im Kreis Herford zu erfassen. Das Land NRW hatte dazu aufgerufen und eine Vorauswahl aller bekannten Standorte verschickt. Die seien stellenweise fehlerhaft gewesen und viele Wiesen hätten gefehlt. »Insofern haben wir mehr gemacht und dabei über 800 Streuobstwiesenstandorte aufgesucht; 698 Obstwiesen mit mehr als 12.000 Bäumen haben wir offiziell erfasst und in die EDV eingearbeitet«, sagt Nottmeyer. Nach den Vorgaben des Landes (Minimum neun Bäume auf 1.500 Quadratmeter) seien 289 übriggeblieben. Und nach noch strengeren Kriterien seien nur 45 Stück besonders schützenswert. »Wir wollen nun alle Wiesen, die es uns wert sind, schützen und verbessern. Viele Standorte leiden unter chronischem Baum-Schwund und erreichen damit die Kriterien der Landesauswahl nicht. Durch den Vergleich mit älteren Daten wissen wir, dass teilweise mehr als 50 Prozent der Bäume schlicht weg sind.« Da bestehe akuter Handlungsbedarf. Dazu plane die Biostation ein umfangreiches, zweijähriges Rettungspaket für die Streuobstwiesen, mit dem man 2019 beginnen will.

Personelle Änderung

Auch eine personelle Änderung gebe es. »Nach fast 26 Jahren verantwortlicher und unermüdlicher Mitarbeit wird uns zum 1. März 2019 Dr. Ulrike Letschert verlassen, weil sie in den Ruhestand geht.« Mit Anna Brennemann habe man eine neue Mitarbeiterin vertraglich an die Biostation gebunden. Thomas Wehrenberg, auch schon 20 Jahre dabei, übernehme den Posten des stellvertretenden, hauptamtlichen Vorstandes, so Nottmeyer.