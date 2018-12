Von Hilko Raske

Kirchlengern (WB). Glyphosat ist das meistverkaufte Unkrautvernichtungsmittel der Welt und ein so genanntes »Totalherbizid«. Es tötet jede Pflanze, die nicht gentechnisch so verändert wurde, dass sie den Herbizideinsatz überlebt. Unter anderem deswegen ist das Mittel in der Kritik. Für die Grünen in Kirchlengern Anlass, gegen das Herbizid vorzugehen.