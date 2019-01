Das Ensemble Dreiklang vermischt drei unterschiedliche Klangfarben in einer reizvollen Instrumentalbesetzung. So haben sich der Akkordeonist Holger Lorentz, der Kontrabassist Fritze Winnacker und der Klarinettist Rainer Wördemann gefunden, um eine große Bandbreite verschiedener Stilrichtungen neu umzusetzen. Im umfangreichen Repertoire findet man sowohl mittelamerikanischen Tango und osteuropäische Klezmer-Musik als auch Interpretationen bekannter Jazzmusiker. Für diese Besetzung wird jedes Stück selbst von ihnen bearbeitet. Das im Frühjahr 2012 gegründete Trio hat sich in kürzester Zeit überregional einen Namen gemacht. So gab es neben einer Vielzahl von Auftritten im Landkreis Vechta bereits verschiedene Konzerte in Oldenburg, Wilhelmshaven und Ibbenbüren.

Liebe zur Musik Astor Piazollas

Der Ursprung ist die Liebe zur Musik Astor Piazollas und die Interpretationen des Klezmer-Klarinettisten Giora Feidman, die das Ensemble einfühlsam umsetzt. Piazollas Tango Nuevo steht mit einem Fuß in der Tradition des Tangos, der andere ist schon auf dem Weg in die musikalische Reiselust, den Dreiklang beschreitend. So entsteht im Konzert ein neuer Raum, der Geschichten von Sehnsucht, Liebe, Schmerz und Zerrissenheit im Licht unterschiedlicher Traditionen spiegelt. In diesem Lebensgefühl treffen sich Tango und Klezmer im Puls des Lebenshungers und der Lebensfreude. Die Interpretationen sind angereichert durch Improvisationen.