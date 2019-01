Von Thomas Klüter

»Wir machen das seit über 30 Jahren«, sagte Heinz Häseler, Vorsitzender des Posaunenchors. Seit etwa zehn Jahren werden die Bläser aus dem Norden von Kirchlengern dabei von den Musikerkollegen aus den Bünder Stadtteilen Holsen und Ahle unterstützt. »Wir spielen christliche und weltliche Stücke – und es sind sogar einige englische Lieder dabei«, sagte Annegret Niehaus-Bergmann von den Bünder Bläsern. Das sei auch kein Problem für Zuhörer und Musiker, denn der Text spiele ja für die Bläser keine Rolle.

Sammlung für Hospiz in Lübbecke

In jedem Jahr sammeln die Posaunenchöre zum Jahresausklang mit ihrer Musik für einen guten Zweck. »Wir möchten vor allem Menschen hier in der Region unterstützen und jedes Jahr kommen beim Silvesterblasen rund 500 Euro zusammen«, so Häseler. Diesmal waren die Spenden für das Hospiz Veritas in Lübbecke gedacht.

Einer der ersten, der Geld in die Spendendosen steckte, mit denen Imke Holtmann und Hans-Walter Röhr vor dem Eingang des Lebensmittelmarktes standen, war Eckhard Ramöller, der Betreiber des Edeka-Neukaufs. »Wir fragen Herrn Ramöller natürlich jedes Mal, ob wir hier spielen dürfen«, so Heinz Häseler. Und Eckhard Ramöller freute sich nicht nur über diese traditionelle Veranstaltung vor seinem Neukauf, sondern lud die 15 Blechbläser ebenso traditionell nach dem Auftritt zu einem Kaffee in seinem Haus ein.

Viele Auftritt zur Adventszeit

Die Adventszeit und das Weihnachtsfest sei immer die Hochzeit für den Posaunenchor Stift Quernheim, erklärte Häseler. »In der Zeit haben wir viele Auftritte und während des restlichen Jahres begleiten wir die Gottesdienste und spielen auf Geburtstagen von Gemeindemitgliedern ab 80 Jahren«, so der Vorsitzende des Posaunenchors.