Und das steht an: Eine Mobilstation mit gesicherten Einstellplätzen für Fahrräder und Ladeeinrichtungen für E-Bikes und Elektroautos wird auf dem gemeindeeigenen Grundstück gegenüber dem Bahnhof entstehen und die vorhandene Infrastruktur verbessern. »Die geplante Bahnunterführung wird davon nicht berührt. Der Bahnunterführung kommen wir einen wichtigen Schritt näher, weil für 2019 die Einleitung des Planfeststellungsverfahrens vorgesehen ist«, sagt Meier.

Mit der Einrichtung der Kinderfeuerwehr, mit der nun auch die Jüngsten der Gemeinde begeistert werden sollen, seien wichtige Weichen für die Zukunft gestellt worden. Neben Spiel, Sport und Spaß der 32 Feuerwehrfüchse werden die Betreuerinnen mit verschiedenen Aktivitäten Brandschutzerziehung und -aufklärung leisten sowie Sozialkompetenzen vermitteln.

Sanierung der Sporthalle geplant

»Größere Investitionen gab es 2018 im Sportbereich. Ein Kunstrasenplatz und ein Beachhandballplatz sind entstanden. Die Sanierung der Tartanbahn an der Erich-Kästner-Gesamtschule wird im Frühjahr 2019 abgeschlossen, die Sanierung der Sporthalle ist für 2019 geplant«, erklärt Meier.

Die Erich Kästner-Gesamtschule sei eine moderne Bildungseinrichtung. Das Gebäude wurde in den letzten Jahren für rund 3,4 Millionen Euro saniert – inklusive der Infrastruktur zur Nutzung von WLAN-Netzen. »Die Digitalisierung unserer Schulen wird fortgesetzt. Im Sommer 2018 ist die Medienentwicklungsplanung beschlossen worden. Wir befinden uns zurzeit in der Umsetzungsphase dieses Konzeptes«, so der Bürgermeister. Erste digitale Tafeln würden in der Gesamtschule schon genutzt, Tablets seien bestellt.

200.000 Euro für Straßenunterhalt

2018 gab es zwei große Straßenausbauten in der Gemeinde. »Neben weiteren planmäßigen Ausbauten sind für 2019 zusätzlich 200.000 Euro für die Unterhaltung unserer Gemeindestraßen vorgesehen, so dass im kommenden Jahr die beitragsneutrale Instandhaltung unserer Straßen forciert wird«, sagt Rüdiger Meier.

Wichtige Entscheidung im Februar: Der Gemeinderat wird eine Entscheidung zur Zukunft des Freizeitbades Aqua Fun treffen. Der Generalplaner hat die Entwurfsplanung und die Kostenberechnung für die Sanierung und den Neubau des Hallen- und Freibades im Dezember im Hauptausschuss vorgestellt. Im Februar wird dann die Entscheidung getroffen, ob und in welchem Umfang gebaut wird. Bei einer positiven Entscheidung wäre ein Baubeginn im Herbst 2019 möglich.

Gewerbegebiet ein Erfolgsmodell

Das interkommunale Gewerbegebiet mit der Gemeinde Hiddenhausen habe sich positiv entwickelt. 2005 hatte der erste Betrieb eröffnet, heute sind es rund 50 Betriebe mit mehr als 800 Arbeitsplätzen, alle Flächen sind vergeben. »2018 haben erstmals die Steuereinnahmen sämtliche Ausgaben überstiegen. Aus einer guten Idee ist ein wirtschaftliches Erfolgsmodell geworden«, meint Meier zufrieden.

Und so steht’s um die Finanzen: »Wir planen auch im kommenden Jahr mit der so genannten schwarzen Null«, sagt Meier. Für das Haushaltsjahr 2017 sei kürzlich der Jahresabschluss mit dem erfreulichen Ergebnis eines Überschusses von rund 1,2 Millionen Euro festgestellt worden.