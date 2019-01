»Unser einstündiges Gespräch entwickelte sich in verschiedenen Richtungen. Uns war dabei klar, dass möglichst viele Menschen in beiden Gemeinden mitgenommen werden müssen« resümiert Hartmann. »Per Facebook, Twitter, Instagram und WhatsApp ergeben sich völlig neue Möglichkeiten der der Kontaktpflege. Sie überbrücken die Entfernung beider Gemeinden in Sekundenbruchteilen und ermöglichen eine völlig neue Kommunikation der Menschen untereinander«, so sein Vorschlag.

Kontakte der Feuerwehren beispielgebend

Für Bürgermeister Völkl war es wichtig, dass darüber hinaus auch regelmäßige Besuche von Vereinen die Partnerschaft stärken könnten. Die guten Kontakte der Feuerwehren wären beispielgebend, hatte er ausgeführt. Es müsse ausgelotet werden, ob auch andere Vereine einen solchen gegenseitigen Austausch durchführen könnten. »Ich kann mir da die Sportvereine gut vorstellen«, schlug Völkl vor. Inzwischen sind auch erfolgversprechende Kontakte der Landfrauen entstanden.

Die von Hartmann eingerichtete Facebook-Seite wird aus seiner Sicht bereits gut angenommen. »Die ersten öffentlichen Aktivitäten auf dieser Seite sind sehr vielversprechend«, freut er sich. Aktuell konnte der Tännesberger Alexander Ebnet gewonnen werden, die Neuigkeiten aus der Marktgemeinde regelmäßig zu posten. »Wenn noch mehr Menschen, sowohl in Tännesberg als auch in Kirchlengern mitmachen, wird die Sache richtig rund.«