Richtfest am Gerätehaus Nord: Löschgruppenführer Michael Ober-Kassebaum, Bau-Ingenieurin Peggy Freudenreich, Ratsmitglied Doris Sieker, Feuerwehrchef Frank Rieke und Bürgermeister Rüdiger Meier (vorne von links) mit der Richtkrone. Foto: Hilko Raske

Von Hilko Raske

Kirchlengern (WB). Bei kritischen Einsätzen nach der Alarmierung zügig mit ausreichend Kräften vor Ort sein – das ist ein Ziel, das sich die Feuerwehr setzt. Dabei soll ein Neubau am Feuerwehrgerätehaus Stift Quernheim helfen.

Dort entsteht zurzeit nämlich eine neue Fahrzeughalle. Am Dienstagabend konnten Mitglieder der Feuerwehr, Vertreter aus Rat und Verwaltung sowie Nachbarn das Richtfest feiern. Dem Neubau liegt ein Beschluss des Rates zugrunde, der sich im Dezember einstimmig für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes ausgesprochen hat.

Gemeinsam mit der Feuerwehrleitung und der Löschgruppe Nord plante des Architekturbüro Lükens den Neubau. Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: der Abbruch der vorhandenen Stahlblechhallen und des Mitteltraktes, die Errichtung einer Fahrzeughalle mit drei Stellplätzen, die Errichtung eines Übungshofes mit ausreichendem Wendekreis für Großfahrzeuge, ausreichend Stellplätze für Privatfahrzeuge sowie der Umbau des Altbaus. Hier sind künftig die Umkleideräume, WCs, Duschen und Lagerräume untergebracht.

Viele Verbesserungen

Durch die Baumaßnahme ergeben sich aus Sicht der Feuerwehrleitung etliche Verbesserungen. So ist künftig für jedes Mitglied der Löschgruppe ein Pkw-Stellplatz vorhanden. Außerdem wird es einen Übungshof geben und eine bessere Beleuchtung für die Außenanlagen wird installiert. Benötigte Materialen können ausreichend und übersichtlich gelagert werden. Vorgesehen ist zudem eine Abgasabsaugung. Ganz wichtig für einen schnellen Einsatz: die künftige kreuzungsfreie Nutzung von Privat-Pkw und Feuerwehrausfahrt sowie die Trennung der Fußwege von der Feuerwehrausfahrt, um das Gebäude zu erreichen.

Nach der Fertigstellung der Fahrzeughallen wird mit dem Umbau im Innern begonnen, so dass die Baumaßnahme voraussichtlich im Frühsommer abgeschlossen sein wird. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme werden derzeit mit etwa 506.000 Euro veranschlagt.

Heimische Firmen wirken mit

»Hier geht es um Sicherheit, hier geht es um die Zukunft des Nordens der Gemeinde Kirchlengern. Da ist es sinnvoll, diesen Feuerwehr-Standort zu stärken«, betonte Bürgermeister Rüdiger Meier in seiner Begrüßungsrede. Er freue sich auch darüber, dass viele heimische Firmen an der Baumaßnahme, die die Gemeinde habe ausschreiben müssen, mitwirkten. »Das können wir als Gemeinde zwar nicht beeinflussen – aber es ist ein schönes Ergebnis, durch das heimische Firmen auch gestärkt werden«, so der Bürgermeister.