Kirchlengern (WB). Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen vergangenem Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 7.15 Uhr, in einen Büroraum des Kirchlengeraner Kinos Lichtblick eingedrungen.

Die Kriminellen schlugen laut Polizei eine Fensterscheibe, gelangten so in das an der Lübbecker Straße gelegene Gebäude und durchsuchten das Büro. Angaben zu möglichem Diebesgut können noch nicht gemacht werden. Der Sachschaden wird auf 250 Euro beziffert. Hinweise gehen an die Polizei, Telefon 05221/8880.