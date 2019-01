Von Bärbel Hillebrenner

Kirchlengern (WB). Jede Sekunde zählt, wenn Leben und Gesundheit in Gefahr sind. Damit der Notarzt bei der medizinischen Erstversorgung sofort über die wichtigsten Daten des Patienten informiert ist, gibt es in Kirchlengern die Notfallkarte – nun neu gestaltet.

»Die jungen Leute machen sich keine Gedanken um ihre Gesundheit. Die Älteren aber durchaus«, sagt Bürgermeister Rüdiger Meier. Um so besser, wenn es für einen Unfall oder im medizinischen Einsatz so was wie die Notfallkarte oder auch die SOS-Box gebe. »Wenn ein Mensch selbst oder auch der aufgeregte Angehörige nicht mehr sagen kann, welche Vorerkrankungen der Patient hat oder welche Medikamente er braucht, dann sind die Angaben auf dem Faltblatt sinnvoll«, so Rüdiger Meier.

Persönliche Informationen

2013 wurde in Kirchlengern die erste Notfallkarte gedruckt – dreimal neu aufgelegt und nun überarbeitet. Zu verdanken haben das die Bürger dem Senioren- und Behindertenbeirat. Dessen Vorsitzende Ursula Borgelt sagt: »Die Landesseniorenvertretung hatte seinerzeit die Anregung gegeben und wir haben es übernommen. Eine sehr gute Sache!« Der Bürgermeister habe sich sofort dafür stark gemacht. »Wir brauchten keine große Überzeugungsarbeit leisten«, so Borgelt.

Auf der mehrseitigen Notfallkarte sind sämtliche wichtigen Informationen eingetragen: persönliche Daten, Kontaktpersonen, Erkrankungen, Allergien oder Medikation. »Die Allergien nehmen ja immer mehr zu. Und wer weiß im Notfall schon sofort, welche Arzneimittel er nimmt«, sagt die Beiratsvorsitzende. Gerade bei Diabetikern oder Herzpatienten würden diese Informationen dem Arzt bei der Erstversorgung schnelle und manchmal lebensrettende Hinweise geben. Und selbst für den Mediziner im Krankenhaus seien die Angaben bei der weiteren Behandlung hilfreich.

SOS-Box in der Apotheke

Alle Angaben auf der Karte sind freiwillig; 500 neue wurden gedruckt, sie sind nun mit dem neuen Logo versehen. Die Druckkosten hat die Gemeinde Kirchlengern übernommen. Die Karte ist im Bürgerbüro im Rathaus kostenlos erhältlich. Die SOS-Notfall-Box, die auf einem Faltblatt die gleichen Angaben für den Notarzt beinhaltet wie die Karte, gibt es gegen eine geringe Gebühr in der Apotheke. Sie soll übrigens im Kühlschrank deponiert werden.

Ursula Borgelt: »Ein Kühlschrank steht in jedem Haushalt, da ist der Standort sinnvoll.« Ein grüner Aufkleber an der Tür gibt dem Arzt den entsprechenden Hinweis der Aufbewahrung. Meier: »Es ist doch ein gutes Gefühl, für den Ernstfall gerüstet zu sein – egal, ob ich 20 oder 80 bin.«