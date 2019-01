Streitthema Straßensanierung: Während Verwaltung und CDU lieber Geld in den Straßenunterhalt stecken wollen, fordert die SPD ein umfassendes Straßenunterhaltungsmanagement, um vorausschauend Aussagen über den Zustand von Straßen treffen zu können. Foto: Hilko Raske

Von Hilko Raske

Kirchlengern (WB). Zwar hat die SPD für ihren im vergangenen Jahr gestellten Antrag, ein Straßenunterhaltungsmanagement in Kirchlengern einzuführen, weder im Fachausschuss noch im Rat eine Mehrheit erzielen können. Aus Sicht der Sozialdemokraten ist das Thema deshalb aber noch lange nicht vom Tisch.

Das zeigte sich am Mittwochabend während der Sitzung des Verkehrsausschusses. Dort sollte zu Beginn über das Protokoll der vorherigen Sitzung abgestimmt werden. Ansonsten eher eine der Regularien, bei der es so gut wie keine Wortbeiträge gibt. Diesmal jedoch kam es zu einem verbalen Schlagabtausch zwischen Fachbereichsleiter Karl-Heinz Saße und Falk-Michael Krüger (SPD).

Kritik am Protokoll

Stein des Anstoßes war der Satz »Herr Krüger möchte das Angebot bezüglich der Tragfähigkeitsmessungen in Bereich Straßenbau sehen.« Das habe er keineswegs so gesagt, beschwerte sich der SPD-Ratsherr. Vielmehr habe er ein Angebot bezüglich des Straßenerhaltungsmanagements sehen wollen. Und das unterscheide sich inhaltlich ja doch von Tragfähigkeitsmessungen. Auch von dem von der Gemeindeverwaltung angefügten Angebot zeigte er sich – ebenso wie sein Fraktionskollege Helmut Ebeling, der an diesem Abend die Sitzung leitet – ein wenig irritiert.

Kosten auf 120.000 Euro geschätzt

Die Verwaltung hatte nämlich Kosten von 120.000 Euro angegeben, wolle man eine Bestandserfassung der etwa 128 Kilometer Gemeindestraßen vornehmen. Wie sich zeigte, handelte es sich dabei um ein Angebot aus dem Jahr 2010, bei der es um etwa vier Kilometer Gemeindestraße gegangen war. Die Verwaltung hatte das auf 128 Kilometer Straße hochgerechnet und das Ganze noch mit einem Teuerungszuschlag von 20 Prozent versehen. Das Ergebnis: 120.000 Euro. Nicht sonderlich aussagekräftig erschien diese Summe in den Augen der SPD. Er gehe davon aus, dass eher mit Kosten im fünfstelligen Bereich zu rechnen sei, so Ebeling. Die von der Verwaltung genannten 120.000 Euro hatten seiner Meinung nach dazu geführt, dass sich einige Kommunalpolitiker im vergangenen Jahr gegen das Straßenunterhaltungsmanagement ausgesprochen hätten. Man werde aber einen erneuten Antrag zu diesem Thema einreichen, betonte der Sozialdemokrat.

Gegen SPD-Vorstoß

Verwaltung, aber auch CDU hatten sich im Dezember gegen den Vorstoß der SPD ausgesprochen. Ein solche Summe solle lieber in die Straßenunterhaltung fließen, um einem fortschreitenden Verfall vorzubeugen und den Zeitpunkt einer notwendigen Erneuerung hinauszuschieben, war von Seiten der Verwaltung zu hören. Diese Position vertritt auch die CDU. »Es geht nicht darum, ob Straßen falsch oder richtig bewertet werden. Es geht uns vielmehr darum, dass Straßen mit einem vernünftigen Untergrund und mit einem vernünftigen Überzug versehen werden, so dass sie weitere 15 Jahre oder noch länger befahrbar sind. Ein Straßenunterhaltungsmanagement ist etwas für die Schublade – wir stecken das Geld lieber in den Unterhalt«, hatte damals CDU-Fraktionschef Detlef Kaase betont.