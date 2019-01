Von Joschka Brings

Kirchlengern (WB). Ein Candlelight-Dinner mit 60 Frauen gleichzeitig? Was nach Speed-Dating klingt, war in Wirklichkeit der Beginn des Jahresprogramms der Initiative »Frau trifft sich«. Im Forum der Gesamtschule Kirchlengern trafen sich an diesem Wochenende Frauen unterschiedlichsten Alters, um bei einem Wohlfühlprogramm den Abend zu genießen.

Neben einem Auftritt der Künstlerin Anne Horstmann ging es vor allem um ein gemeinsames Dinner. Dabei standen ausgewählte Leckereien wie Reibekuchen oder Schnittchen des Partyservice »Aufgetischt« und frisch Gebrühtes aus Karola Westerholts »Treffpunkt Tee« auf der Speisekarte.

»Mit Leichtigkeit durch das Jahr«

Dafür wurden in der Schule Tischgruppen angerichtet, dreiarmige Kerzenleuchter sorgten für eine gemütliche Atmosphäre. Petra Rullkötter von »Frau trifft sich« begrüßte die anwesenden Damen und kündigte das Motto der Veranstaltungsreihe in 2019 an: »Mit Leichtigkeit durch das Jahr« soll es gehen. Rullkötter und Iris König-Boh stecken noch in den letzten Vorbereitungen, bald könnten sie dann alle Termine vorstellen. »Ich kann sagen, auf meine Mädels ist Verlass« freute sich Rullkötter. Im Frühjahr begeht das Bündnis schon den zehnten Geburtstag und wird das Jubiläum unter anderem mit einem besonderen Familienkonzert feiern.

Ankündigen konnten sie aber die Künstlerin des Abends Anne Horstmann, die sodann mit einem augenzwinkernden »Guten Abend, meine Damen« auf die Bühne kam.

Frauen und Mobilität

Die studierte Musikerin hatte den Gästen ein dem Abend entsprechendes Programm mit dem Titel »La Donne è mobile« mitgebracht. Zwischen Darbietungen von kurzen Musikstücken ging es ihr vor allem im Bezug auf den Titel um die überspitzte Frage: »Woher stammt das Unbehagen über weibliche Mobilität?« Die Antwort versuchte sie in unterhaltsamen Texten zu finden. So las sie satirische Texte über Frauen von karrieregeilen Männern und Betrachtungen über die westeuropäische Ehe vor und räumte in einem Zwiegespräch mit sich selbst mit klischeebeladenen Märchenformulierungen auf.

Zwischen den Programmblöcken gab es genügend Zeit für die Frauen, sich am Buffet zu bedienen oder sich am Stand von Karola Westerholt durch klangvolle Teesorten wie »Apfelschnut« oder »Kiwinas Berry« zu probieren – und sich dabei natürlich ausgiebig zu unterhalten.